Моравецкий объяснил свое заявление о допустимости смертной казни

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал личным мнением свои слова о допустимости смертной казни. Его слова приводит РИА Новости.
«Это мое личное мнение», — заявил премьер.
По его словам, смертная казнь допустима в отношении серийных убийц, чья вина доказана и не оставляет сомнений, а также для военных преступников.
При этом Моравецкий отметил, что в Польше смертная казнь недопустима, так как «многие конвенции исключают нечто подобное».
Накануне он назвал себя сторонником смертной казни и выразил мнение, что в Польше ее отменили преждевременно. Польша ввела мораторий на смертную казнь в 1992 году и окончательно ее отменила, приняв новый Уголовный кодекс в 1997 году.
Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мораторий на смертную казнь в России можно преодолеть в рамках действующей Конституции.