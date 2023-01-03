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58 минут назад

Премьер Польши Моравецкий объяснил свое заявление о допустимости смертной казни

Газета.Ru

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал личным мнением свои слова о допустимости смертной казни. Его слова приводит РИА Новости.

Моравецкий объяснил свое заявление о допустимости смертной казни
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это мое личное мнение», — заявил премьер.

По его словам, смертная казнь допустима в отношении серийных убийц, чья вина доказана и не оставляет сомнений, а также для военных преступников.

При этом Моравецкий отметил, что в Польше смертная казнь недопустима, так как «многие конвенции исключают нечто подобное».

Накануне он назвал себя сторонником смертной казни и выразил мнение, что в Польше ее отменили преждевременно. Польша ввела мораторий на смертную казнь в 1992 году и окончательно ее отменила, приняв новый Уголовный кодекс в 1997 году.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мораторий на смертную казнь в России можно преодолеть в рамках действующей Конституции.

В мире,Матеуш Моравецкий,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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