Блинкен передал Лаврову послание через главу МИД Израиля

Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил главу МИД Израиля Эли Коэна передать послания министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Об этом сообщает The Times of Israel.

Блинкен и Коэн провели телефонные переговоры вчера, 2 января. Во время разговора госсекретарь США попросил главу МИД Израиля «передать послания» Лаврову, с которым он намеревался поговорить позже.

При этом Блинкен не раскрыл сути сообщений.

Но известно, что на Украине хотели, чтобы Коэн сначала позвонил главе МИД страны Дмитрию Кулебе. Сейчас же есть шанс, что Киев «откажется говорить с министром иностранных дел Израиля в обозримом будущем».