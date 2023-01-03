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10 минут назад

Блинкен передал Лаврову послание через главу МИД Израиля

Елена Прошина

Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил главу МИД Израиля Эли Коэна передать послания министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Об этом сообщает The Times of Israel.

Блинкен передал Лаврову послание через главу МИД Израиля
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Блинкен и Коэн провели телефонные переговоры вчера, 2 января. Во время разговора госсекретарь США попросил главу МИД Израиля «передать послания» Лаврову, с которым он намеревался поговорить позже.

При этом Блинкен не раскрыл сути сообщений.

Но известно, что на Украине хотели, чтобы Коэн сначала позвонил главе МИД страны Дмитрию Кулебе. Сейчас же есть шанс, что Киев «откажется говорить с министром иностранных дел Израиля в обозримом будущем».

Блинкен сообщил о готовности США к контактам с Россией

Напомним, что после переговоров с Блинкеном 2 января Коэн также созвонился с Лавровым. В МИД РФ сообщали, что они обсудили актуальные задачи двусторонней повестки дня с упором на важность укрепления потенциала торгово-экономического сотрудничества.

В мире,Политика,Энтони Блинкен,Сергей Лавров,МИД России,
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