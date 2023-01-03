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1 час назад

СМИ: Нетаньяху отложил визит в ОАЭ на фоне ситуации вокруг Храмовой горы

ТАССиещё 2

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил отложить свой первый зарубежный визит, который он на следующей неделе намеревался совершить в ОАЭ. Об этом сообщила во вторник газета The Jerusalem Post.

Нетаньяху отложил визит в ОАЭ на фоне ситуации вокруг Храмовой горы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отмечает издание, Нетаньяху планировал отправиться в Абу-Даби для встречи с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, однако во вторник было принято решение отложить поездку. По официальной версии, это сделано с целью дать правительствам двух стран возможность тщательнее проработать программу предстоящего визита, который состоится в более поздние сроки, пишет The Jerusalem Post.

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Между тем, как отмечает издание, решение о переносе сроков визита Нетаньяху в ОАЭ было принято во вторник всего через несколько часов после того, как министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, возглавляющий ультраправую партию "Еврейская сила", посетил Храмовую гору в Иерусалиме, где расположена мечеть Аль-Акса - третья по значимости святыня ислама после Мекки и Медины, находящихся в Саудовской Аравии.

Этот шаг министра из нового правительства Нетаньяху имел большой резонанс и вызвал резкую международную реакцию - посещение Бен-Гвиром Храмовой горы решительно осудили многие арабские страны, включая ОАЭ. В эмиратском МИД призвали "израильские власти снизить эскалацию и не предпринимать шагов для обострения напряженности в регионе".

Нетаньяху рассчитывал совершить в ОАЭ своей первый официальный зарубежный визит после возвращения на пост премьера. 29 декабря 2022 года лидер партии "Ликуд" и его правительство, в которое вошли представители ультраправых и ортодоксальных религиозных партий, были приведены к присяге и приступили к работе. На первом заседании кабмина, состоявшемся в тот же день, Нетаньяху, в частности, заявил, что одной из главных задач его правительства станет "резкое расширение круга мира" между Израилем и арабскими государствами.

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона в ходе предыдущего премьерства Нетаньяху при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. На Западе трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы соглашения", став важным шагом для нормализации отношений Тель-Авива с арабскими странами, так как до этого у еврейского государства были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

В мире,Биньямин Нетаньяху,
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