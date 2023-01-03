Анкара отвергла предложенную РФ дату встречи глав МИД Турции и Сирии

Москва предложила дату встречи глав МИД Турции и Сирии, но Анкаре она не подошла. Об этом сообщил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

«Россия предложила дату проведения встречи глав МИД, но нам она не подошла. Мы работаем над новыми предложениями по датам. Нужно еще провести подготовку перед встречей министров», — сказал он.

Чавушоглу отметил, что подготовка включает консультации по линии Минобороны, разведки и других структур. По его словам, трехсторонние встречи должны приводить к «конкретным результатам» и поэтому не могут быть единоразовыми. Также глава МИД Турции призвал не «ждать от них принятия всех решений», их целью является конкретизация сотрудничества «по чувствительным темам».