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4 минуты назад

Анкара отвергла предложенную РФ дату встречи глав МИД Турции и Сирии

Елена Прошина

Москва предложила дату встречи глав МИД Турции и Сирии, но Анкаре она не подошла. Об этом сообщил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

Анкара отвергла предложенную РФ дату встречи глав МИД Турции и Сирии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Россия предложила дату проведения встречи глав МИД, но нам она не подошла. Мы работаем над новыми предложениями по датам. Нужно еще провести подготовку перед встречей министров», — сказал он.

Чавушоглу отметил, что подготовка включает консультации по линии Минобороны, разведки и других структур. По его словам, трехсторонние встречи должны приводить к «конкретным результатам» и поэтому не могут быть единоразовыми. Также глава МИД Турции призвал не «ждать от них принятия всех решений», их целью является конкретизация сотрудничества «по чувствительным темам».

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Чавушоглу указал на то, что Сирия «готова сотрудничать по вопросу возвращения беженцев». По поводу перспектив переговоров президентов Турции и Сирии он сказал, что «такое решение еще не принято», но турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган настроен на постоянный диалог по сирийской проблеме.

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