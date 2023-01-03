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1 час назад

Зеленский поговорил по телефону с премьером Нидерландов

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Об этом сказано в Telegram-канале украинского лидера.

Зеленский поговорил по телефону с премьером Нидерландов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Рассказал о риске эскалации на фронте и потенциальных вызовах, а также о наших оборонных потребностях для адекватного реагирования», — поделился глава государства.

Кроме того, он выразил надежду на конкретные шаги международных партнеров в усилении Киева на предстоящем саммите НАТО, который пройдет на авиабазе Рамштайн.

Ранее Рютте заверил, что предстоящие месяцы военного конфликта на Украине будут критически важны. Помимо этого, он пообещал Зеленскому сделать все возможное, чтобы Киев «выиграл войну».

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