Зеленский поговорил по телефону с премьером Нидерландов

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Об этом сказано в Telegram-канале украинского лидера.

«Рассказал о риске эскалации на фронте и потенциальных вызовах, а также о наших оборонных потребностях для адекватного реагирования», — поделился глава государства.

Кроме того, он выразил надежду на конкретные шаги международных партнеров в усилении Киева на предстоящем саммите НАТО, который пройдет на авиабазе Рамштайн.