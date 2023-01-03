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20 минут назад

Чавушоглу: РФ предложила дату для встречи глав МИД Турции и Сирии, Анкаре она не подошла

ТАСС

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Россия предложила дату для встречи министров иностранных дел Турции и Сирии, но Анкаре эта дата не подошла.

Анкара отвергла предложенную РФ дату встречи глав МИД Турции и Сирии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Россия сделала предложение, но нам эта дата не подходит. Сейчас занимаемся выработкой новой даты. Нужно еще провести подготовку перед встречей министров", - цитирует Чавушоглу во вторник телеканал Habertürk.

Министр указал, что подготовка включает консультации по линии Минобороны, разведки, других структур.

"Идет работа, чтобы добиться конкретных результатов. Так что это не разовые встречи. И от трехсторонних встреч (Турция - Сирия - Россия - прим. ТАСС) не нужно ждать принятия всех решений. Это все шаги в направлении конкретизации нашего сотрудничества по чувствительным темам", - сказал он, отметив, что "сирийская сторона выразила готовность сотрудничать по вопросу возвращения беженцев".

Стали известны подробности наземной операции Турции в Сирии

Относительно перспектив переговоров президентов Турции и Сирии Чавушоглу сообщил, что "такое решение еще не принято", и напомнил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган настроен на ведение постепенного диалога по сирийской проблеме. "Сначала встретятся разведка и Минобороны, потом МИД. Потом возможна встреча лидеров. Давайте сначала встретимся мы [главы МИД], а потом проведем оценку", - сказал он.

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