Верховная рада удалила твит о Бандере после звонка из Варшавы

Запись в Twitter Верховной рады Украины, посвященная 114-й годовщине со дня рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, была удалена после телефонного разговора премьер-министров Украины и Польши Дениса Шмыгаля и Матеуша Моравецкого. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал LIGA.net.

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Отмечается, что 1 января 2023 года, в аккаунте Рады в социальной сети было опубликовано фото главкома ВСУ Валерия Залужного на фоне портрета Бандеры. Запись вызвала негативную реакцию Варшавы.

После телефонных переговоров пост был оперативно удален.

Замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик заявил в интервью порталу, что «украинцы прислушались к голосу Варшавы».