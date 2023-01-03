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27 минут назад

СМИ: после звонка из Варшавы из Twitter Верховной рады удалили пост о Бандере

Илья Родин

Запись в Twitter Верховной рады Украины, посвященная 114-й годовщине со дня рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, была удалена после телефонного разговора премьер-министров Украины и Польши Дениса Шмыгаля и Матеуша Моравецкого. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал LIGA.net.

Верховная рада удалила твит о Бандере после звонка из Варшавы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что 1 января 2023 года, в аккаунте Рады в социальной сети было опубликовано фото главкома ВСУ Валерия Залужного на фоне портрета Бандеры. Запись вызвала негативную реакцию Варшавы.

Польшу возмутили слова украинского посла о Бандере

После телефонных переговоров пост был оперативно удален.

Замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик заявил в интервью порталу, что «украинцы прислушались к голосу Варшавы».

Дипломат пояснил, что для поляков в силу ряда исторических обстоятельств неприемлемо чествование Бандеры.

В мире,Валерий Залужный,Денис Шмыгаль,Степан Бандера,Верховная Рада,
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