Байден провел в отпуске примерно шесть месяцев в 2022 году

Американский президент Джо Байден в 2022 году в общей сложности находился в отпуске 141 дней. Об этом сообщает Daily Caller.

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"Общее количество дней его отпуска достигло 141, или 38,6% полного календарного года", - сказано в материале.

В статье говорится, что предыдущие президенты также совершали поездки в свои любимые места, включая поездки Дональда Трампа в Мар-а-Лаго и Нью-Джерси, Барака Обаму на Виноградник Марты и Джорджа Буша-младшего на его ранчо в Техасе. Но цифры, затраченные на отдых Байденом, существенно превосходят всех остальных.

Ранее в национальном комитете Республиканской партии заявили, что Байден за время своего президентства провел в отпуске 228 дней.