Польша обратилась в ООН с просьбой

Варшава обратилась в ООН с просьбой о получении военных репараций от ФРГ, рассказал в эфире Польского радио замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что ранее с аналогичной просьбой Польша обратилась в Совет Европы и ЮНЕСКО.
«Также мы направляем заявление в ООН с просьбой вмешательства в этот вопрос», - уточнил Мулярчик.
Дипломат уточнил, что Варшава просит представителей международных организаций вмешаться в этот вопрос, создать своего рода платформу для диалога с Германией. Он добавил, что Берлин отказывается обсуждать эту тему.
Напомним, что специальная комиссия оценила ущерб, понесенный Польшей от действий Германии в 1939-45 годах в 6,2 трлн злотых (около 1,2 трлн евро). Власти страны направили ноту в Берлин с требованием выплатить эту сумму.