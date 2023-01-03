Польша обратилась в ООН с просьбой

Варшава обратилась в ООН с просьбой о получении военных репараций от ФРГ, рассказал в эфире Польского радио замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что ранее с аналогичной просьбой Польша обратилась в Совет Европы и ЮНЕСКО.

«Также мы направляем заявление в ООН с просьбой вмешательства в этот вопрос», - уточнил Мулярчик.

Дипломат уточнил, что Варшава просит представителей международных организаций вмешаться в этот вопрос, создать своего рода платформу для диалога с Германией. Он добавил, что Берлин отказывается обсуждать эту тему.