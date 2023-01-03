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34 минуты назад

Варшава призвала ООН помочь получить военные репарации от Германии

Илья Родин

Варшава обратилась в ООН с просьбой о получении военных репараций от ФРГ, рассказал в эфире Польского радио замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик. Об этом пишет РИА «Новости».

Польша обратилась в ООН с просьбой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что ранее с аналогичной просьбой Польша обратилась в Совет Европы и ЮНЕСКО.

«Также мы направляем заявление в ООН с просьбой вмешательства в этот вопрос», - уточнил Мулярчик.

Дипломат уточнил, что Варшава просит представителей международных организаций вмешаться в этот вопрос, создать своего рода платформу для диалога с Германией. Он добавил, что Берлин отказывается обсуждать эту тему.

Польша заявила о несогласии с Берлином по вопросу получения репараций

Напомним, что специальная комиссия оценила ущерб, понесенный Польшей от действий Германии в 1939-45 годах в 6,2 трлн злотых (около 1,2 трлн евро). Власти страны направили ноту в Берлин с требованием выплатить эту сумму.

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