В Киргизии запретили петь под фонограмму

Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии Алтынбек Максутов запретил артистам петь под фонограмму. Запрет касается определенных мероприятий. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан».

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Запрет коснулся концертов во всех государственных культурно-просветительских учреждениях. Речь шла о театрах, спортивных учреждениях, филармониях, концертных залах, кинотеатрах, клубах, музеях, библиотеках. Нововведение также относится к массовым мероприятиям.

Приказ вступил в силу 1 января. Ответственным за его исполнение назначили руководителей перечисленных учреждений. Контроль будет осуществлять министр.