«Посольство Израиля в Киеве не опубликовало в этом году заявления, а источник в израильской дипломатии сообщил Haaretz, что «мы много раз чётко излагали свою позицию, но, по-видимому, мы ничего не можем сделать, по крайней мере на данный момент», — говорится в статье.