Израильские дипломаты признались, что ничего не могут сделать с культом лидера украинских националистов Степана Бандеры на Украине, пишет обозреватель Сэм Сокол в статье для газеты Haaretz.
Согласно информации автора статьи, израильские власти постоянно делали замечания Киеву касательно культа Бандеры, однако их призывы «не реабилитировать и не прославлять антисемитов» на Украине проигнорировали.
Сокол рассказал, что в прошлом году во время празднования дня рождения Бандеры на Украине посольство Израиля осудило такие действия.
В этом году дипломаты решили не комментировать подобные действия, пишет обозреватель.
«Посольство Израиля в Киеве не опубликовало в этом году заявления, а источник в израильской дипломатии сообщил Haaretz, что «мы много раз чётко излагали свою позицию, но, по-видимому, мы ничего не можем сделать, по крайней мере на данный момент», — говорится в статье.
В июне посольство Израиля в Берлине выступило с резкой критикой заявления бывшего посла Украины в ФРГ Андрея Мельника о Бандере.
Как сообщает Радио Sputnik, Мельник ранее в интервью журналисту немецкого издания Тило Юнгу назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру «борцом за свободу» и Робин Гудом.