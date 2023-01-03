В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
30 минут назад

Haaretz: в Израиле признались, что не могут решить проблему культа Бандеры на Украине

RT на русскомиещё 2

Израильские дипломаты признались, что ничего не могут сделать с культом лидера украинских националистов Степана Бандеры на Украине, пишет обозреватель Сэм Сокол в статье для газеты Haaretz.

Согласно информации автора статьи, израильские власти постоянно делали замечания Киеву касательно культа Бандеры, однако их призывы «не реабилитировать и не прославлять антисемитов» на Украине проигнорировали.

Зеленский остался недоволен Нетаньяху и отказался поддержать Израиль в ООН

Сокол рассказал, что в прошлом году во время празднования дня рождения Бандеры на Украине посольство Израиля осудило такие действия.

В этом году дипломаты решили не комментировать подобные действия, пишет обозреватель.

«Посольство Израиля в Киеве не опубликовало в этом году заявления, а источник в израильской дипломатии сообщил Haaretz, что «мы много раз чётко излагали свою позицию, но, по-видимому, мы ничего не можем сделать, по крайней мере на данный момент», — говорится в статье.

В июне посольство Израиля в Берлине выступило с резкой критикой заявления бывшего посла Украины в ФРГ Андрея Мельника о Бандере.

Как сообщает Радио Sputnik, Мельник ранее в интервью журналисту немецкого издания Тило Юнгу назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру «борцом за свободу» и Робин Гудом.

В мире,Видео,Андрей Мельник,Степан Бандера,ООН,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители