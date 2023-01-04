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27 минут назад

«Ъ»: Россия, КНР и США создают новую многополярность

RT на русскомиещё 1

Спецоперация России на Украине и кризис вокруг Тайваня привели к перевороту в мировой политике и оформлению новой биполярности, где один из полюсов занимают США и их союзники, а второй пытаются сформировать Китай и Россия, пишет газета «Коммерсант».

«Ъ»: Россия, КНР и США создают новую многополярность
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Резкое сближение Китая и России и попытки представить Москву и Пекин двумя полюсами незападного мира, не принимающими правила игры США и их союзников, начались ещё до российской операции на Украине», — говорится в материале.

Отмечается, что своим визитом на открытие Олимпийских игр в Пекине, президент России Владимир Путин сделал символический жест в поддержку КНР.

Тем не менее, Москва и Пекин не называют свои отношения союзническими.

Ранее замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что попытки стран Запада, направленные на подрыв сотрудничества России и Китая, не увенчались успехом.

В мире,Андрей Руденко,Владимир Путин,МИД России,
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