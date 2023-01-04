«Ъ»: Россия, КНР и США создают новую многополярность

Спецоперация России на Украине и кризис вокруг Тайваня привели к перевороту в мировой политике и оформлению новой биполярности, где один из полюсов занимают США и их союзники, а второй пытаются сформировать Китай и Россия, пишет газета «Коммерсант».
«Резкое сближение Китая и России и попытки представить Москву и Пекин двумя полюсами незападного мира, не принимающими правила игры США и их союзников, начались ещё до российской операции на Украине», — говорится в материале.
Отмечается, что своим визитом на открытие Олимпийских игр в Пекине, президент России Владимир Путин сделал символический жест в поддержку КНР.
Тем не менее, Москва и Пекин не называют свои отношения союзническими.
Ранее замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил, что попытки стран Запада, направленные на подрыв сотрудничества России и Китая, не увенчались успехом.