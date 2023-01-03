В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
46 минут назад

США послали сигнал к эскалации украинского конфликта

Lenta.ruиещё 3

США послали сигнал к эскалации украинского конфликта в 2023 году ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Макеевке. Такое предположение высказал колумнист Андре Дэймон в материале для World Socialist Web Site (WSWS).

США послали сигнал к эскалации украинского конфликта
Фото:  Alexander Ermochenko / Globallookpress.com Alexander Ermochenko / Globallookpress.com

«Атака с использованием предоставленного США оружия и, вероятно, основанная на предоставленных США данных о целях, посылает миру сигнал...», — написал он.

По мнению колумниста, этим сигналом Вашингтон заявил о намерении увеличить «кровопролитие в Восточной Европе» в новом году. Отмечается, что в будущем участие американской стороны может обострить положение военного конфликта, в том числе из-за военной помощи Киеву.

Сенатор призвал найти ответственных за удар по Макеевке

Минобороны России 2 января сообщило о гибели 63 военных при ударе ВСУ в Макеевке. Уточняется, что украинские военные нанесли удар реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по зданию ПТУ, где находились российские военнослужащие.

В мире,СВО,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители