Раскрыты подробности обмена пленными с участием Медведчука

Передача пяти командиров полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) и бизнесмена Виктора Медведчука в сентябре 2022 года в рамках крупнейшего обмена пленными прошла в Анкаре, пишет Hurriyet со ссылкой на источники.

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Отмечается, что переговоры об обмене проходили в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции.

Источник уточнил, что Москва выдвинула ряд условий. В частности, о том, чтобы бойцы «Азова» остались в Турции. Киев на него согласился.

Собеседник агентства пояснил, что в назначенный день в аэропорт Анкары прилетели российский и украинский самолеты, обмен был произведен без проблем.

«Командиры «Азова» с того времени находятся в Турции в качестве ее гостей. Обе стороны не нарушают договоренностей», - подчеркнул источник.