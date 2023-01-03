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13 минут назад

Стали известны подробности обмена пленными с участием бойцов «Азова» и Медведчука

Илья Родин

Передача пяти командиров полка «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) и бизнесмена Виктора Медведчука в сентябре 2022 года в рамках крупнейшего обмена пленными прошла в Анкаре, пишет Hurriyet со ссылкой на источники.

Раскрыты подробности обмена пленными с участием Медведчука
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что переговоры об обмене проходили в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции.

Офис Зеленского заявил, что 5 обменянных командиров “Азова” пробудут в Турции до конца СВО

Источник уточнил, что Москва выдвинула ряд условий. В частности, о том, чтобы бойцы «Азова» остались в Турции. Киев на него согласился.

Собеседник агентства пояснил, что в назначенный день в аэропорт Анкары прилетели российский и украинский самолеты, обмен был произведен без проблем.

«Командиры «Азова» с того времени находятся в Турции в качестве ее гостей. Обе стороны не нарушают договоренностей», - подчеркнул источник.

Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что освобожденный из украинского плена Медведчук уехал из страны в Россию.

В мире,Реджеп Эрдоган,Виктор Медведчук,
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