Похитителю граффити Бэнкси на Украине грозит 12 лет лишения свободы

Жителя Киева, который хотел украсть работу британского уличного художника в Гостомеле, обвинили в краже в особо крупных размерах.
Как сообщили в Генпрокуратуре республики, мужчина намеревался продать граффити. Для совершения преступления он привлёк нескольких человек. Изображение срезали со здания, обмотали плёнкой и хотели поместить в автомобиль. Однако их остановили сотрудники военной администрации. Работу удалось сохранить в хорошем состоянии.
В ноябре Бэнкси рассказал, что создал семь муралов в разных частях Украины, в том числе в Киеве, пригороде Ирпеня и Бородянке.