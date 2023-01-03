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1 час назад

Похитителю граффити Бэнкси на Украине грозит 12 лет лишения свободы

Говорит Москваиещё 3

Жителя Киева, который хотел украсть работу британского уличного художника в Гостомеле, обвинили в краже в особо крупных размерах.

Похитителю граффити Бэнкси на Украине грозит 12 лет лишения свободы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщили в Генпрокуратуре республики, мужчина намеревался продать граффити. Для совершения преступления он привлёк нескольких человек. Изображение срезали со здания, обмотали плёнкой и хотели поместить в автомобиль. Однако их остановили сотрудники военной администрации. Работу удалось сохранить в хорошем состоянии.

В ноябре Бэнкси рассказал, что создал семь муралов в разных частях Украины, в том числе в Киеве, пригороде Ирпеня и Бородянке.

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