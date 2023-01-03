Похитителю граффити Бэнкси на Украине грозит 12 лет лишения свободы

Жителя Киева, который хотел украсть работу британского уличного художника в Гостомеле, обвинили в краже в особо крупных размерах.

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Как сообщили в Генпрокуратуре республики, мужчина намеревался продать граффити. Для совершения преступления он привлёк нескольких человек. Изображение срезали со здания, обмотали плёнкой и хотели поместить в автомобиль. Однако их остановили сотрудники военной администрации. Работу удалось сохранить в хорошем состоянии.