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1 час назад

В Турции рассказали о ратификации заявок Швеции и Финляндии в НАТО

Lenta.ruиещё 2

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, каким образом в стране проходит ратификация заявок Швеции и Финляндии на членство в НАТО. Об этом он высказался в беседе с газетой Sabah.

В Турции рассказали о ратификации заявок Швеции и Финляндии в НАТО
Фото: ТАССТАСС

Чавушоглу подчеркнул, что Швеция и Финляндия находятся под «давлением времени» на фоне вступления в НАТО. Однако у Анкары этого беспокойства нет. Министр подчеркнул, что предстоит осуществить множество шагов.

«У нас нет давления времени. Кто бы ни спрашивал нас об этом, мы говорим, что когда будут предприняты шаги, когда будут выполнены обязательства, членство будет реализовано. <…> На самом деле мы сделали жест. Мы разрешили начать процесс переговоров о членстве после подписания этого трехстороннего договора. В конце концов мы сказали, что если две страны выполнят договор, то он поступит в наш парламент», — заключил он.

Ранее Чавушоглу рассказал о выборе даты встречи с главой МИД Сирии. По его словам, Москва предложила Анкаре день для переговоров, однако он ей не подошел. «Сейчас занимаемся выработкой новой даты», — заключил он.

В мире,Безопасность,Мевлют Чавушоглу,НАТО,МИД Турции,
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