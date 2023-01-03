Стали известны подробности трагедии с Джереми Реннером

Известный актер Джереми Реннер получил «обширные» травмы в результате несчастного случая во время уборки снега. Кроме того, он потерял большое количество крови, пишет портал TMZ.

Отмечается, что Реннер дважды выдвигался на премию «Оскар». Он сыграл в таких фильмах, как «Охотники на ведьм», «Ветреная река», «Повелитель бури», «Город воров», «Миссия невыполнима: Протокол Фантом». Кроме того, актер получил известность как исполнитель роли Соколиного Глаза в фильмах вселенной Marvel.

Очевидцы рассказали порталу, что актер чистил дорогу при помощи снегоуборочного комбайна неподалеку от своего дома после сильного бурана.

Аппарат случайно наехал на ногу Реннера, нанес сильные травмы. К актеру на помощь пришел сосед, до приезда медиков он успел наложить на ногу пострадавшего жгут. В противном случае тот мог бы погибнуть от потери крови.

Собеседник издания уточнил, что Реннер получил «обширные травмы» не только ноги, но и других частей тела.