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25 минут назад

Стали известны подробности трагедии с Джереми Реннером

Илья Родин

Известный актер Джереми Реннер получил «обширные» травмы в результате несчастного случая во время уборки снега. Кроме того, он потерял большое количество крови, пишет портал TMZ.

Стали известны подробности трагедии с Джереми Реннером
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Реннер дважды выдвигался на премию «Оскар». Он сыграл в таких фильмах, как «Охотники на ведьм», «Ветреная река», «Повелитель бури», «Город воров», «Миссия невыполнима: Протокол Фантом». Кроме того, актер получил известность как исполнитель роли Соколиного Глаза в фильмах вселенной Marvel.

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Очевидцы рассказали порталу, что актер чистил дорогу при помощи снегоуборочного комбайна неподалеку от своего дома после сильного бурана.

Аппарат случайно наехал на ногу Реннера, нанес сильные травмы. К актеру на помощь пришел сосед, до приезда медиков он успел наложить на ногу пострадавшего жгут. В противном случае тот мог бы погибнуть от потери крови.

Собеседник издания уточнил, что Реннер получил «обширные травмы» не только ноги, но и других частей тела.

Прибывшая на место происшествия полиция увезла комбайн. Уточняется, что производитель гарантировал «повышенную безопасность» устройства.

В мире,Джереми Реннер,
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