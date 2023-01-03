Шеф полиции Капитолия предрек новые беспорядки в столице США

Есть вероятность, что произойдет новый штурм Конгресса США, как ранее. Речь идет о таком же штурме, что случился шестого января 2021 года. Данное сообщение прозвучало в письменном послании Томаса Менджера, возглавляющего полицию Капитолия.

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Он отметил, что в стране фиксируются условия поляризованного состояния, поэтому есть предпосылки, что нападение опять случится.

“Если произойдет немыслимое, мы будем готовы”, – указал он.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы США намерены сделать все, что необходимо для защиты членов Конгресса и Капитолия, пишет ТАСС.