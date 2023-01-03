Шеф полиции Капитолия предрек новые беспорядки в столице США

Есть вероятность, что произойдет новый штурм Конгресса США, как ранее. Речь идет о таком же штурме, что случился шестого января 2021 года. Данное сообщение прозвучало в письменном послании Томаса Менджера, возглавляющего полицию Капитолия.
Он отметил, что в стране фиксируются условия поляризованного состояния, поэтому есть предпосылки, что нападение опять случится.
“Если произойдет немыслимое, мы будем готовы”, – указал он.
Он подчеркнул, что правоохранительные органы США намерены сделать все, что необходимо для защиты членов Конгресса и Капитолия, пишет ТАСС.
Начало января 2021 года ознаменовалось неожиданным массовым событием. Митинг в рамках поддержки Трампа, который являлся главой страны, превратился в штурм здания Конгресса. Полицейские решили применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Инцидент стал причиной смерти четырех человек.