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8 минут назад

В Китае заявили о росте числа отвергающих западный миропорядок стран

Елена Прошина

Все больше государств, включая Китай, страны Латинской Америки и государства АСЕАН, стали отвергать «навязанный Западом мировой порядок». Прошедший 2022 год можно назвать годом «девестернизации», считает профессор Чунъянского института финансовых исследований в Китае Ван Вэнь. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на его статью для South China Morning Post.

В Китае заявили о росте числа отвергающих западный миропорядок стран
Фото: ТАССТАСС

Профессор подчеркнул, что дело не только в России, которая предпринимает попытки изменить мировой порядок, установленный США. Антизападные настроения также наблюдаются в других странах, которые теперь не боятся «восставать» против установленного порядка в поисках своей собственной позиции, считает Ван Вэнь.

Финансист указал, что формирующийся «незападный мир» представляет собой удивительную картину. Эти страны отвечают на гегемонию Запада не только конфликтом и конфронтацией, но даже тем, что просто ставят свои национальные интересы превыше всего. Они постепенно избавляются от контроля со стороны США и союзников, требуют взаимоуважения и демократической формы международной политики, пишет профессор.

Ван Вэнь выразил уверенность, что тенденция к «девестернизации» необратима и будет лишь развиваться.

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