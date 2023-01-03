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1 час назад

Европа предложила Китаю бесплатные вакцины от COVID, чтобы побороть вспышку

Ura.Ruиещё 2

В Евросоюзе предложили Китаю бесплатные вакцины от коронавируса для борьбы со вспышкой инфекции. Об этом сообщает газета Financial Times.

Европа предложила Китаю бесплатные вакцины от COVID
Фото: Владимир Жабриков © URA.RUВладимир Жабриков © URA.RU

«ЕС предложил Китаю бесплатные вакцины против COVID-19, чтобы помочь Пекину сдержать массовую вспышку болезни после его решения отменить строгие общенациональные ограничения, связанные с пандемией», — пишет издание. Уточняется, что комиссар Евросоюза по здравоохранению Стелла Кириакидес обратилась к китайским коллегам с предложением оказать помощь в сфере здравоохранения и пожертвовать вакцины, находящиеся в распоряжении Евросоюза.

Ранее стало известно о сильной вспышке коронавируса в Китае. Сообщалось, что количество зараженных составило 248 миллионов человек, передает телеканал 360. Российские эксперты предположили, что вирус уже проникает на территорию РФ вместе с гриппом, пишет Life.

В мире,Стелла Кириакидес,ЕС,Телеканал "360° Подмосковье",
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