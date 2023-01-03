Европа предложила Китаю бесплатные вакцины от COVID

«ЕС предложил Китаю бесплатные вакцины против COVID-19, чтобы помочь Пекину сдержать массовую вспышку болезни после его решения отменить строгие общенациональные ограничения, связанные с пандемией», — пишет издание. Уточняется, что комиссар Евросоюза по здравоохранению Стелла Кириакидес обратилась к китайским коллегам с предложением оказать помощь в сфере здравоохранения и пожертвовать вакцины, находящиеся в распоряжении Евросоюза.