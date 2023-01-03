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29 минут назад

Журналист рассказал, что Запад ждет от Зеленского в 2023 году

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден «имитировать» успехи на фронте, чтобы не потерять поддержку Запада, так как там от него ждут «возврата инвестиций». Такое мнение выразил журналист Марк Галеотти в статье для издания The Times, передает РИА Новости.

Журналист рассказал, что Запад ждет от Зеленского в 2023 году
Фото: ТАССТАСС

Он пишет, что глава Украины прекрасно осознает опасность «усталости» мировой общественности от темы боевых действий в 2023 году. Поэтому он будет стремиться повысить ставки, изобразить военный конфликт как «борьбу за цивилизацию».

Галеотти указал, что западные государства в течение года могут пересмотреть свою политику и перекрыть поток военной помощи на Украину. Журналист также обратил внимание на то, что Запад уже долгое время истощает свои ресурсы для поддержки Киева.

Ранее бывший специальный советник по национальной безопасности экс-президента США Джорджа Буша Майкл Аллен заявил, что США и союзники могут перестать отправлять помощь на Украину, если Зеленский даст слабину и прекратит попытки продвинуться вперед на поле боя.

Агентство напоминает, что в конце прошлого года Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с руководством конгресса и президентом США Джо Байденом. Там же объявили о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 1,85 миллиарда долларов.

В мире,Марк Галеотти,Владимир Зеленский,Джордж Буш,Джозеф Байден,
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