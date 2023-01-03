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1 час назад

В Молдавию за неделю прибыли десятки тысяч украинцев

Lenta.ruиещё 1

Пограничная полиция Молдавии сообщила о прибытии в страну 42 тысяч украинцев с 26 декабря 2022 года по 1 января 2023 года. Такие данные приводятся на сайте ведомства.

В Молдавию за неделю прибыли десятки тысяч украинцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Касательно украинцев, за неделю суммарно в республику въехали 42 783 человека», — говорится в отчете. 218 иностранцам отказали в пересечении границы, сообщает пограничная полиция.

Уточняется, что больше всего украинцев попали в Молдавию через границу с Румынией (55 процентов пересечений), 29 процентов прибыли через пункты пропуска на границе с Украиной, остальные 16 процентов прилетели в международный аэропорт Кишинева.

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