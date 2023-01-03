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3 минуты назад

В Италии прогнозируют сохранение негативного эффекта от энергетического кризиса

ТАСС

Негативный эффект от энергетического кризиса, который продолжит выражаться в увеличении стоимости товаров и услуг, сохранится на весь 2023 год в Италии. По данным ассоциации по защите прав потребителей Codacons, общие расходы итальянских семей в этом году увеличатся в среднем почти на €2,5 тыс.

В Италии прогнозируют сохранение негативного эффекта от энергетического кризиса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Последствия энергетического кризиса будут ощущаться весь 2023 год и будут иметь прямое воздействие на цены на розничные товары и тарифы. В частности, сохранятся повышенные цены на продовольственные продукты, возобновится рост стоимости услуг. В результате расходы итальянских семей могут повыситься в среднем на €2 435", - говорится в заявлении ассоциации о прогнозах для потребителей.

Отдельно упоминается подорожание транспорта с ростом цен на топливо после окончания срока временных скидок 1 января, а также на фоне планов по увеличению тарифов на проезд в общественном транспорте и по автострадам.

В 2022 году в Италии были побиты рекорды роста инфляции и подорожания потребительской корзины последних нескольких десятилетий. Рост инфляции превысил 8% в годовом исчислении. Несмотря на снижение стоимости энергоносителей, главным образом газа на европейском рынке, тарифы для потребителей в Италии сохраняются повешенные. Согласно последним опросам общественного мнения, большинство итальянцев опасаются, что не смогут оплачивать в срок коммунальные счета.

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