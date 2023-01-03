В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
15 минут назад

В США захотели поставить под вопрос членство Турции в НАТО

Lenta.ruиещё 3

В США захотели поставить под вопрос членство Турции в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бывший помощник по национальной безопасности экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон считает, что членство Турции в НАТО в 2023 году должно быть поставлено под вопрос из-за позиции властей этой страны в отношении России. Об этом он написал в статье на сайте британской газеты Telegraph.

Он выразил сожаление, что торговые и военные партнеры России «еще не покинули ее в час нужды», включая Турцию, которая отказалась занять жесткую антироссийскую позицию по теме конфликта на Украине.

«Членство [Турции] в НАТО должно быть под вопросом в 2023 году, если президент [Реджеп Тайип] Эрдоган (вероятно, посредством мошенничества) будет переизбран», — написал Болтон.

По его мнению, в ближайшие месяцы «единство и решимость Запада» будут по-настоящему проверены на деле.

Ранее стало известно, что НАТО усилила давление на Турцию, чтобы страна пересмотрела свою позицию в вопросе соблюдения Конвенции Монтре, регулирующей судоходство в проливах Босфор и Дарданеллы и запрещающей пропуск туда военных кораблей. Министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу еще весной 2022 года говорил, что Анкара закроет проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России и Украины в соответствии с Конвенцией.

В мире,Выборы на Украине,Безопасность,Джон Болтон,Мевлют Чавушоглу,Дональд Трамп,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители