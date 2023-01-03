Политику Байдена могут поставить под вопрос в США

Новый состав конгресса США приступает к работе, нижняя палата парламента теперь контролируется Республиканской партией — оппонентами главы страны Джо Байдена. Республиканцы намерены затормозить осуществление его политических планов, передает РИА Новости.

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Как пишет агентство, сегодня 222 республиканца и 212 демократов пройдут через необходимые процедуры и приступят к работе. В сенате, который по итогам ноябрьских выборов обновился на треть, члены Демократической партии не только сохранили за собой большинство, но и увеличили разрыв — 51 против 49 мандатов.

Как говорится в публикации, контроль демократов над обеими палатами позволял администрации главы США Джо Байдена первые два года работы принимать законы на колоссальные суммы и обеспечивал защиту от нападок. Переход палаты представителей в руки Республиканской партии теперь ставит под вопрос многие этапы в политической программе Байдена — вторая половина его президентства может пройти гораздо менее гладко.