Евросоюз призвал Северную Корею прекратить повышение военной напряженности

Европейский союз (ЕС) призвал КНДР прекратить наращивать военную напряженность в регионе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление представителя внешнеполитической службы ЕС.

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Как говорится в публикации, просьба связана с рядом инцидентов, среди которых ракетные пуски и проникновение беспилотных летательных аппаратов на чужие территории. Эти случаи были зафиксированы еще на прошлой неделе, уточняет издание.

До этого стало известно, что в арсенале Северной Кореи может быть от 15 до 60 ядерных боеголовок. Такое предположение выдвинуло агентство «Енхап», ссылаясь на данные иностранных экспертов. Например, Американское общество ученых-ядерщиков (BAS) в сентябре 2022-го заявило, что в КНДР насчитывается от 20 до 30 уже собранных боеголовок.