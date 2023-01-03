Евросоюз призвал Северную Корею прекратить повышение военной напряженности

Европейский союз (ЕС) призвал КНДР прекратить наращивать военную напряженность в регионе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление представителя внешнеполитической службы ЕС.
Как говорится в публикации, просьба связана с рядом инцидентов, среди которых ракетные пуски и проникновение беспилотных летательных аппаратов на чужие территории. Эти случаи были зафиксированы еще на прошлой неделе, уточняет издание.
До этого стало известно, что в арсенале Северной Кореи может быть от 15 до 60 ядерных боеголовок. Такое предположение выдвинуло агентство «Енхап», ссылаясь на данные иностранных экспертов. Например, Американское общество ученых-ядерщиков (BAS) в сентябре 2022-го заявило, что в КНДР насчитывается от 20 до 30 уже собранных боеголовок.
Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что не видит никаких причин отказываться от переговоров с лидером Северной Кореи, однако на текущем этапе это не дало бы никакого результата. Он подчеркнул, что народ уже устал от «показушных» саммитов. По его словам, сперва сторонам нужно начать диалог о гуманитарной помощи, а затем прийти к соглашению о «повестке». Лишь после этого лидеры стран могут встретиться лично и получить необходимый результат.