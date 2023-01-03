Турция сделала заявление по поводу Украины

"Цену <...> платят не только воюющие стороны, но и все мы вместе. Исходя из этого, мы, как прежде, продолжим прилагать усилия для достижения справедливого мира путем переговоров", - сказал он в интервью журналу Kriter. "С самого начала <...> [спецоперации РФ] мы придерживаемся политики уважения территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины и решения проблемы путем дипломатии, не допуская ее выхода из-под контроля. Оказывая масштабную поддержку Украине по многим направлениям, мы одновременно развиваем взаимодействие и диалог с Россией, исходя из наших национальных интересов", - добавил официальный представитель президента Турции.