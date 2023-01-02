Ассоциация судей Молдавии выразила протест Санду

Как отметила ассоциация в своих социальных сетях, заявление Санду в эфире телеканала «Молдова 1» о том, что «от того, как скоро и какие вердикты будут выносить судьи по резонансным делам, зависит будущее самих служителей Фемиды», вызывает обеспокоенность.