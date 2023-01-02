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28 минут назад

Ассоциация судей Молдавии выразила протест Санду

RT на русском

Члены ассоциации судей Молдавии выразили протест президенту страны Майе Санду.

Ассоциация судей Молдавии выразила протест Санду
Фото: ТАССТАСС

Как отметила ассоциация в своих социальных сетях, заявление Санду в эфире телеканала «Молдова 1» о том, что «от того, как скоро и какие вердикты будут выносить судьи по резонансным делам, зависит будущее самих служителей Фемиды», вызывает обеспокоенность.

«Исполком ассоциации судей Молдавии выражает глубокую обеспокоенность содержанием заявления президента страны. В Декларации о суверенитете от 23 июня 1990 года указано, что разделение законодательной, исполнительной и судебной власти составляет основополагающий принцип функционирования Молдавии как правового демократического государства. Судебная власть подчинена только закону», — цитирует заявление РИА Новости.

В ассоциации судей подчеркнули, что «вмешательство в правосудие недопустимо».

Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу в эфире общественного телеканала «Молдова 1» заявил, что правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) изучает возможность замены словосочетания «молдавский язык» на выражение «румынский язык» в статьях Конституции страны.

В мире,Игорь Гросу,
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