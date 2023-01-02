Венгрию обвинили в подрыве единства Евросоюза

Единство Европейского союза (ЕС) в отношении событий на Украине подрывается из-за напряженных отношений между Будапештом и Киевом. Об этом пишет Financial Times (FT).

По словам директора венгерского исследовательского института Political Capital Петера Креко, Венгрия, в отличие от многих других членов Евросоюза, выступает за полноценный диалог с Россией. Отмечается, что власти страны не стремятся к разрыву связей с Москвой, так как Венгрия сильно зависит от поставок российских энергоносителей и не хочет наносить урон своей экономике за счет санкций.

Автор статьи добавил, что Будапешт ранее выступал за послабления в санкционных пакетах ЕС против России. Также страна отказалась поставлять Киеву оружие и заблокировали участие украинской стороны в заседаниях НАТО.

По словам дипломата из одной из стран ЕС, расхождения большинства членов Евросоюза с Венгрией еще дадут о себе знать весной 2023 года, когда начнется обсуждение разблокировки Брюсселем причитающихся Будапешту средств из фондов сообщества. Собеседник издания также заявил, что отношения между Будапештом и Киевом в настоящее время «находятся на минимальном уровне», в том числе из-за украинского дискриминационного законодательства в отношении этнических венгров.