В Польше допустили введение смертной казни

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает допустимой смертную казнь за особо тяжкие преступления. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Его цитирует РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Конечно, за особо тяжкие преступления, по моему мнению, смертная казнь должна быть допустима», — заявил он.

Он отметил, что в ситуации с таким видом наказания не следует поступать опрометчиво. Однако он считает, что смертная казнь в Польше в 1990-х была отменена преждевременно.