Моравецкий заявил о недопустимости прославления Бандеры

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о намерении при первой встрече напомнить своему украинскому коллеге Денис Шмыгалю о недопустимости прославления украинского националиста Степана Бандеры. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее Верховная рада Украины опубликовала в соцсетях публикацию с напоминанием о дне рождении Бандеры. Моравецкий, комментируя эту ситуацию, напомнил, что польская сторона крайне негативно относится даже к упоминанию националиста.

«В моём первом разговоре с премьером Денисом Шмыгалем я скажу об этом очень-очень однозначно», — сказал польский политик.

Моравецкий также назвал Бандеру «идеологом преступных времен».