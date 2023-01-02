Моравецкий заявил о недопустимости прославления Бандеры

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о намерении при первой встрече напомнить своему украинскому коллеге Денис Шмыгалю о недопустимости прославления украинского националиста Степана Бандеры. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что ранее Верховная рада Украины опубликовала в соцсетях публикацию с напоминанием о дне рождении Бандеры. Моравецкий, комментируя эту ситуацию, напомнил, что польская сторона крайне негативно относится даже к упоминанию националиста.
«В моём первом разговоре с премьером Денисом Шмыгалем я скажу об этом очень-очень однозначно», — сказал польский политик.
Моравецкий также назвал Бандеру «идеологом преступных времен».
Напомним, что в ноябре вице-спикер сейма Польши Петр Згожельский заявил, что выдвижение Андрея Мельника на должность замглавы МИД Украины является пощёчиной всем полякам. В июне Мельник охарактеризовал Степана Бандеру как «борца за свободу и Робин Гуда».