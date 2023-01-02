Израиль решил сократить публичные высказывания по Украине

Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что новое правительство страны во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху будет значительно реже позволять себе публичные высказывания по поводу ситуации на Украине. Об этом пишет Haaretz.
Отмечается, что Коэн отказался комментировать требование Киева о поставках вооружений и военной техники.
«По вопросу отношений между Россией и Украиной мы точно сделаем одно - будем меньше говорить открыто», - подчеркнул министр.
Коэн пояснил, что Израиль продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь.
Дипломат добавил, что будет продолжать контакты с российской стороной. В частности, планирует провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Напомним, что новое правительство Израиля во главе с лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху приняло присягу 29 декабря 2022 года.