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12 минут назад

Израиль решил сократить публичные высказывания по ситуации на Украине

Илья Родин

Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что новое правительство страны во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху будет значительно реже позволять себе публичные высказывания по поводу ситуации на Украине. Об этом пишет Haaretz.

Израиль решил сократить публичные высказывания по Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Коэн отказался комментировать требование Киева о поставках вооружений и военной техники.

«По вопросу отношений между Россией и Украиной мы точно сделаем одно - будем меньше говорить открыто», - подчеркнул министр.

Коэн пояснил, что Израиль продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь.

Дипломат добавил, что будет продолжать контакты с российской стороной. В частности, планирует провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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Напомним, что новое правительство Израиля во главе с лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху приняло присягу 29 декабря 2022 года.

В мире,Биньямин Нетаньяху,Сергей Лавров,МИД России,
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