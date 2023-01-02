Израиль решил сократить публичные высказывания по Украине

Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что новое правительство страны во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху будет значительно реже позволять себе публичные высказывания по поводу ситуации на Украине. Об этом пишет Haaretz.

Отмечается, что Коэн отказался комментировать требование Киева о поставках вооружений и военной техники.

«По вопросу отношений между Россией и Украиной мы точно сделаем одно - будем меньше говорить открыто», - подчеркнул министр.

Коэн пояснил, что Израиль продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь.

Дипломат добавил, что будет продолжать контакты с российской стороной. В частности, планирует провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.