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1 час назад

В МИД Сирии прокомментировали атаку Израиля на аэропорт Дамаска

RT на русскомиещё 1

В Министерстве иностранных дел Сирии заявили, что атака Израиля на аэропорт Дамаска является прямой агрессией против страны.

В МИД Сирии прокомментировали атаку Израиля на аэропорт Дамаска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает SANA со ссылкой на МИД Сирии.

«Израильская агрессия сегодня ночью на международный аэропорт Дамаска не что иное, как очередная серия преступлений Израиля и прямой удар по Сирии и её народу, который стойко отстаивает независимость и целостность своих территорий и выступает против вмешательства в свои внутренние дела», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в результате израильской ракетной атаки на Дамаск погибли двое сирийских военных, двое получили ранения, вышел из строя международный аэропорт Дамаска.

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