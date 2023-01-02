В МИД Сирии прокомментировали атаку Израиля на аэропорт Дамаска

«Израильская агрессия сегодня ночью на международный аэропорт Дамаска не что иное, как очередная серия преступлений Израиля и прямой удар по Сирии и её народу, который стойко отстаивает независимость и целостность своих территорий и выступает против вмешательства в свои внутренние дела», — говорится в заявлении.