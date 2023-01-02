В МИД Сирии прокомментировали атаку Израиля на аэропорт Дамаска

В Министерстве иностранных дел Сирии заявили, что атака Израиля на аэропорт Дамаска является прямой агрессией против страны.
Об этом сообщает SANA со ссылкой на МИД Сирии.
«Израильская агрессия сегодня ночью на международный аэропорт Дамаска не что иное, как очередная серия преступлений Израиля и прямой удар по Сирии и её народу, который стойко отстаивает независимость и целостность своих территорий и выступает против вмешательства в свои внутренние дела», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что в результате израильской ракетной атаки на Дамаск погибли двое сирийских военных, двое получили ранения, вышел из строя международный аэропорт Дамаска.