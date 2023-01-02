Моравецкий заявил о недопустимости прославления Бандеры

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о планах при первой встрече напомнить своему украинскому коллеге Денису Шмыгалю о недопустимости прославления Степана Бандеры.

Ранее Верховная рада опубликовала в Twitter информацию о дне рождения националиста.

Моравецкий подчеркнул, что польская сторона крайне негативно относится даже к упоминанию Бандеры.

«В моём первом разговоре с премьером Денисом Шмыгалем я скажу об этом очень-очень однозначно», — цитирует его РИА Новости.

Он назвал Бандеру «идеологом преступных времён».

В ноябре вице-спикер сейма Польши Пётр Згожельский заявил, что выдвижение Андрея Мельника на должность замглавы МИД Украины является пощёчиной всем полякам.