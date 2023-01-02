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22 минуты назад

Эрдоган потребовал выполнения обязательств России и США по Сирии

Lenta.ruиещё 1

Турция надеется, что США и Россия выполнят обязательства, зафиксированные в соглашениях 2019 года по Сирии, и «очистят границы от терроризма». Как заявил представитель турецкого президента Ибрагим Калын, этого требует лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган. Цитату приводит РИА Новости.

Эрдоган потребовал выполнения обязательств России по Сирии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Наша борьба с террористическими элементами, представляющими угрозу нашей национальной безопасности, будет решительно продолжаться до тех пор, пока наша страна и пограничный регион не станут полностью безопасными», — говорится в сообщении Калына.

В октябре 2019 года Москва и Анкара подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции «Источник мира» вводились подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.

Стали известны подробности наземной операции Турции в Сирии

В том же году Вашингтон и Анкара приняли дорожную карту по патрулированию в Манбидже.

В мире,Политика,Ибрагим Калын,Реджеп Эрдоган,
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