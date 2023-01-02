Иран обвинил США в акте терроризма из-за убийства генерала Сулеймани

Иран расценивает нападение на командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани, произошедшее в январе 2020 года, как акт терроризма, намерен привлечь власти США к ответственности за его исполнение. Об этом говорится в заявлении МИД Исламской республики, опубликованном в понедельник по случаю третьей годовщины убийства генерала.

"Под ложными предлогами и заявлениями, в том числе прикрываясь борьбой с терроризмом, правительство США, что является преступлением и грубым нарушением догматов и принципов международного права, спланировало и осуществило террористическую атаку на одного из наших высокопоставленных чиновников на территории третьей страны, когда он находился в Ираке по официальному заданию", - указало иранское внешнеполитическое ведомство.

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МИД Ирана в этой связи заявил, что США совершили "преступный акт убийства" и "организованный террористический акт".

"Исходя из правовых и международных стандартов, американский режим несет "определенную международную ответственность" за это преступление. В этом контексте ответственность несут все агенты и участники, подстрекатели, исполнители и пособники в совершении этого террористического преступления", - подчеркнуло ведомство.

Вскоре после нападения на генерала, отмечает иранский МИД, в стране был учрежден Специальный комитет по юридическим и международным последствиям дела об убийстве Сулеймани. Комитет расследует и изучает правовые аспекты дела и поднимает вопрос на внутреннем, двустороннем, региональном и международном уровнях.

"Комитет намерен действовать со всей серьезностью, пока его цели не будут полностью достигнуты, и пока американское правительство не будет призвано к международной ответственности", - добавил МИД Ирана.

О нападении на Сулеймани

В январе 2022 года Иран добавил более 50 лиц в список граждан США, в отношении которых введены санкции в связи с убийством Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандиса. Санкционный список пополнили, в частности, действующие и бывшие сотрудники вашингтонской администрации.