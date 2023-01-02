Глава Еврокомиссии позвонила Зеленскому

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен провела телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она пообещала продолжение финансовой поддержки со стороны Евросоюза, а также анонсировала визит в Киев, пишет ТАСС.
Урсула фон дер Ляйен пояснила, что ЕС этой зимой направит на Украину генераторы, лампочки, навесы, школьные автобусы. Кроме того, в ближайшее время будет перечислена значительная денежная сумма в рамках пакета поддержки.
Кроме того, чиновница анонсировала встречу с Зеленским.
«Я с нетерпением жду встречи с вами снова на Украине в ближайшее время», - отметила она.
Глава ЕК добавила, что Евросоюз будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что республика будет поддерживать Украину вплоть «до победы».