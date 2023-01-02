В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
10 минут назад

Глава ЕК пообещала Зеленскому помощь в необходимых объемах

Илья Родин

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен провела телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она пообещала продолжение финансовой поддержки со стороны Евросоюза, а также анонсировала визит в Киев, пишет ТАСС.

Глава Еврокомиссии позвонила Зеленскому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Урсула фон дер Ляйен пояснила, что ЕС этой зимой направит на Украину генераторы, лампочки, навесы, школьные автобусы. Кроме того, в ближайшее время будет перечислена значительная денежная сумма в рамках пакета поддержки.

В США анонсировали масштабную военную помощь Украине

Кроме того, чиновница анонсировала встречу с Зеленским.

«Я с нетерпением жду встречи с вами снова на Украине в ближайшее время», - отметила она.

Глава ЕК добавила, что Евросоюз будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что республика будет поддерживать Украину вплоть «до победы».

В мире,СВО,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Еврокомиссия,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители