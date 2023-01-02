Мэр Днепра Борис Филатов предложил украинцам отказаться от салата оливье и селедки под шубой из-за их «советского» происхождения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Откровенно скажу, что я уже не могу жрать эти оливье и «шубу». Потому что третий день пошел. Потому есть предложение. Давайте постепенно отказываться от этих советских привычек. Это если по-честному и действительно «прочь от Москвы», - заявил Филатов.
При этом мэр отметил, что не готов отказаться от холодца, за который «отдаст душу».
«Особенно если с горчицей. Его могу жрать неделю», - заключил он.
Ранее мэр Лебедина (Сумская область Украины) Александр Баклыков раскритиковал одну из местных школ, пригласившую Деда Мороза и Снегурочку на детский утренник. Он опубликовал пост, в котором назвал утренник «советско-агитационным шабашем».
Баклыков попросил Службу безопасности Украины считать его пост «заявлением о совершении преступления, провести соответствующие проверки и дать надлежащую оценку действиям должностных лиц».