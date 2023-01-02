«Откровенно скажу, что я уже не могу жрать эти оливье и «шубу». Потому что третий день пошел. Потому есть предложение. Давайте постепенно отказываться от этих советских привычек. Это если по-честному и действительно «прочь от Москвы», - заявил Филатов.