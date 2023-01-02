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23 минуты назад

Мэр Днепра призвал отказаться от «советских» селедки под шубой и оливье

Мария Иванова

Мэр Днепра Борис Филатов предложил украинцам отказаться от салата оливье и селедки под шубой из-за их «советского» происхождения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Откровенно скажу, что я уже не могу жрать эти оливье и «шубу». Потому что третий день пошел. Потому есть предложение. Давайте постепенно отказываться от этих советских привычек. Это если по-честному и действительно «прочь от Москвы», - заявил Филатов.

При этом мэр отметил, что не готов отказаться от холодца, за который «отдаст душу».

«Особенно если с горчицей. Его могу жрать неделю», - заключил он.

Ранее мэр Лебедина (Сумская область Украины) Александр Баклыков раскритиковал одну из местных школ, пригласившую Деда Мороза и Снегурочку на детский утренник. Он опубликовал пост, в котором назвал утренник «советско-агитационным шабашем».

Крах Советского Союза был предрешен еще в 50-х годах

Баклыков попросил Службу безопасности Украины считать его пост «заявлением о совершении преступления, провести соответствующие проверки и дать надлежащую оценку действиям должностных лиц».

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