Украина излишне зависит от западных стран в вопросах поставок вооружений и военной техники, заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.

Дэвис пояснил, что поставки ВВТ киевским военным осуществляются вне планов и графиков, нередко не соответствуют требованиям Киева. По его мнению, этот факт свидетельствует о том, что Украине не удастся победить в противостоянии.

На фоне полной зависимости Украины от Запада в военно-техническом отношении, Россия нарастила внутреннее производство всех классов военных материалов, заметил эксперт.

Кроме того, уточнил аналитик, на Украине наблюдаются проблемы с электричеством, водой, отоплением, есть трудности со снабжением подразделений из-за повреждения сети железных дорог.

Дэвис отметил, что спецоперация практически не повлияла на жизнь населения России. Работает энергетика, хватает тепла, внутренняя экономика остается сбалансированной.