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22 минуты назад

В центре и на юге Украины объявили воздушную тревогу

Lenta.ru

В центре и на юге Украины объявили воздушную тревогу. Об этом в понедельник, 2 января, сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса для оповещения населения.

В центре и на юге Украины объявили воздушную тревогу
Фото: Viacheslav Ratynskyi / ReutersViacheslav Ratynskyi / Reuters

Кроме того, предупреждение о воздушной тревоге действует и на подконтрольной Украине части Херсонской области.

1 января на Украине воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской, Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Государственная пограничная служба Украины заявила, что в 2022 году на Украине было объявлено около 14 870 воздушных тревог. По их данным, столько раз сирены включались с 24 февраля по 15 декабря.

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