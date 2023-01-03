С Бенедиктом XVI простились больше 65 тысяч человек

Первыми в собор Святого Петра, где тело папы на покое выставлено до 5 января, прибыли президент Италии Серджо Матарелла с дочерью и итальянский премьер Джорджа Мелони. Как сообщает Vatican News, двери собора открыты сегодня и завтра с 7 утра до 7 часов вечера по местному времени. Служба печати Святого престола ожидает около 35 тысяч посетителей в день до самого момента похорон Бенедикта. Реквиемная месса назначена на 9:30 четверга на площади Святого Петра. Её проведёт действующий папа римский Франциск. Папа на покое скончался 31 декабря в возрасте 95 лет. Он будет погребён рядом со своим предшественником Иоанном Павлом II в гротах под алтарной частью собора Святого Петра.