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1 час назад

С Бенедиктом XVI простились больше 65 тысяч человек

Говорит Москваиещё 1

Первыми в собор Святого Петра, где тело папы на покое выставлено до 5 января, прибыли президент Италии Серджо Матарелла с дочерью и итальянский премьер Джорджа Мелони. Как сообщает Vatican News, двери собора открыты сегодня и завтра с 7 утра до 7 часов вечера по местному времени. Служба печати Святого престола ожидает около 35 тысяч посетителей в день до самого момента похорон Бенедикта. Реквиемная месса назначена на 9:30 четверга на площади Святого Петра. Её проведёт действующий папа римский Франциск. Папа на покое скончался 31 декабря в возрасте 95 лет. Он будет погребён рядом со своим предшественником Иоанном Павлом II в гротах под алтарной частью собора Святого Петра.

С Бенедиктом XVI простились больше 65 тысяч человек
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
В мире,БЕНЕДИКТ XVI,
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