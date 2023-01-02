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11 минут назад

Бывший боец спецназа США привел подробности захвата Саддама Хусейна

Илья Родин

Старший сержант армии США в отставке Кевин Холланд подробно рассказал о захвате иракского президента Саддама Хусейна. Об этом пишет «Российская газета».

Экс- боец спецназа США привел подробности захвата Саддама Хусейна
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Холланд служил в 1-м оперативном отряде спецназа «Дельта», которому был поручен захват иракского лидера. Кроме того, он проходил службу в элитной морской команде SEAL Team 6.

О чём не успел рассказать Саддам Хусейн?

По данным газеты, он стал первым за 19 лет американцем, который раскрыл подробности ареста Хусейна 13 декабря 2003 года.

В программе Danger Close Холланд сообщил, что его отряду по наводке удалось найти яму в 2,5 метра возле фермы в маленьком сельскохозяйственном иракском городке Ад-Даур. В ней находился Хусейн, вооруженный пистолетом.

Бывший спецназовец уточнил, что отправленная на поиски команда обнаружила рядом с фермой хорошо замаскированное убежище. Бойцы попытались запустить в него собаку, но она испугалась и отказалась зайти внутрь.

Военные расчистили вход в яму от грязи и пенопласта и обнаружили в ней несчастного, заросшего седой бородой старика. Они обратились к нему со словами: «Президент Буш передает тебе привет».

Спецназовец с позывным «Большой техасец» ударил Хусейна гвоздем. Предположительно, он же забрал у бывшего главы государства автоматический пистолет «Глок-15». Позже его вручили тогдашнему президенту США Джорджу Бушу- младшему.

По оценке Холланда, убежище иракского лидера было сухим, пригодным для жилья. В нем даже был небольшой белый вентилятор.

Напомним, что захваченный американским спецназом Саддам Хусейн был отправлен на военную базу в Тикрите, а затем в одну из багдадских тюрем. Его казнили через повешение 30 декабря 2006 года.

В мире,Кевин Холланд,Джордж Буш,
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