Daily Mail рассказала об «ужасающих» проблемах Сунака

В первые дни нового года британский премьер-министр Риши Сунак столкнулся с «ужасающей реальностью»: лидерством лейбористов в опросах и множеством внутренних проблем, включая 500 смертей в неделю из-за задержек в отделениях скорой помощи, рекордное количество мигрантов и забастовки профсоюзов. Об этом рассказала Daily Mail.

Газета отмечает, что эти проблемы добавились к ряду нерешенных в 2022 году - в том числе к стремительному росту инфляции и кризису стоимости жизни.

Сунак выступил с оптимистичным призывом к партии тори, заявив, что правительство дает «ответный бой».

«Это непростое время для нашей страны и нашей партии, и у нас есть меньше двух лет, чтобы изменить ситуацию. Не каждая мера, которую мы принимаем, будет популярной. Но я могу обещать, что все они будут сделаны с одной целью: построить страну, которой будут гордиться наши дети и внуки», - подчеркнул он.

Однако в то же время обнажились масштабы «исключительных» новогодних проблем, с которыми столкнулся Сунак. Первым стало «разрушительное» откровение главного врача скорой помощи страны о том, что до 500 пациентов умирают каждую неделю из-за задержек в отделениях скорой помощи.

Второй удар - данные о том, что рекордные 45 756 мигрантов пересекли Ла-Манш в 2022 году, несмотря на все попытки министров остановить незаконный ввоз людей.

И, наконец, профсоюзы готовятся снова остановить железные дороги на этой неделе в преддверии новых забастовок медсестер и персонала скорой помощи.

Сунак, бывший министр финансов, стал главой Консервативной партии и новым премьером в октябре 2022 года. Он был единственным кандидатом на этот пост.