Ким Чен Ын показал дочери место хранения баллистических ракет

Лидер КНДР Ким Чен Ын показал своей дочери Ким Чжу Э склад для хранения баллистических ракет, сообщает агентство "Рёнхап".
По предварительным данным, речь идет о ракетах "Хвасон-12" и KN-23 с пусковыми установками.
В южнокорейском министерстве объединения рассказали, что им неизвестно, когда и где были сняты эти кадры, поскольку власти КНДР эту информацию не разгласили.
Ранее иностранным дипломатам в КНДР по случаю Нового года показали отрывки из оперы "Море крови".
Выступление прошло в Пхеньянском Большом театре. На сцене были показаны, как отмечается, "красочные произведения, отражающие благородные и прекрасные мысли и чувства корейского народа, сплотившегося в борьбе за развитие социалистического строительства".
"Море крови" — классическая северокорейская революционная опера. Она была поставлена по одноименному произведению Ким Ир Сена, написанному в период антияпонской борьбы.