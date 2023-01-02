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55 минут назад

Ким Чен Ын показал дочери место хранения баллистических ракет

Газета.Ru

Лидер КНДР Ким Чен Ын показал своей дочери Ким Чжу Э склад для хранения баллистических ракет, сообщает агентство "Рёнхап".

Ким Чен Ын показал дочери место хранения баллистических ракет
Фото: KCNA via ReutersKCNA via Reuters

По предварительным данным, речь идет о ракетах "Хвасон-12" и KN-23 с пусковыми установками.

В южнокорейском министерстве объединения рассказали, что им неизвестно, когда и где были сняты эти кадры, поскольку власти КНДР эту информацию не разгласили.

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии

Ранее иностранным дипломатам в КНДР по случаю Нового года показали отрывки из оперы "Море крови".

Выступление прошло в Пхеньянском Большом театре. На сцене были показаны, как отмечается, "красочные произведения, отражающие благородные и прекрасные мысли и чувства корейского народа, сплотившегося в борьбе за развитие социалистического строительства".

"Море крови" — классическая северокорейская революционная опера. Она была поставлена по одноименному произведению Ким Ир Сена, написанному в период антияпонской борьбы.

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