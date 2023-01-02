Ким Чен Ын показал дочери место хранения баллистических ракет

Лидер КНДР Ким Чен Ын показал своей дочери Ким Чжу Э склад для хранения баллистических ракет, сообщает агентство "Рёнхап".

Фото: KCNA via Reuters KCNA via Reuters

По предварительным данным, речь идет о ракетах "Хвасон-12" и KN-23 с пусковыми установками.

В южнокорейском министерстве объединения рассказали, что им неизвестно, когда и где были сняты эти кадры, поскольку власти КНДР эту информацию не разгласили.

Ранее иностранным дипломатам в КНДР по случаю Нового года показали отрывки из оперы "Море крови".

Выступление прошло в Пхеньянском Большом театре. На сцене были показаны, как отмечается, "красочные произведения, отражающие благородные и прекрасные мысли и чувства корейского народа, сплотившегося в борьбе за развитие социалистического строительства".