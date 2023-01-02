В США рассказали, как завершить конфликт на Украине

США должны перестать сдерживаться и идти на уступки Москве, заявил в статье для The New York Times старший научный сотрудник по России и Евразии в Международном институте стратегических исследований Найджел Гулд-Дэвис.

Обозреватель полагает, что западные страны должны постоянно стремиться к тому, чтобы склонить Россию к предпочтительным для Запада вариантам.

Гулд-Дэвис напомнил, что Вашингтону удавалось ранее добиваться поставленных целей в различных сложных ситуациях. Так, «во время кубинского ракетного кризиса позиция Советского Союза изменилась за считанные дни, в конечном итоге приняв исход, благоприятный для Запада».

Аналитик призвал Вашингтон дать понять России, что не будет сдерживаться в плане поддержки Украины. Также, по его мнению, западные страны должны показать свое экономическое превосходство и готовность усилить санкционное давление.