Звезду «Мстителей» госпитализировали в критическом состоянии

Актер из «Мстителей» Джереми Реннер («Соколиный глаз») попал в больницу в «критическом, но стабильном» состоянии после аварии на снегоочистителе. Об этом сообщает Deadline.
Представитель Реннера заявил, что 51-летний актер получил травму в Неваде «после несчастного случая, связанного с непогодой, во время уборки снега.
Актера доставили на вертолете в районную больницу.
Его представитель подчеркнул, что Реннер получает «отличный уход», и его семья находится рядом с ним.
У Реннера есть дом недалеко от города Рино в районе горы Роуз-Ски-Тахо.
В канун Нового года на этот район, а также большую часть северной Невады обрушился снежный шторм, из-за чего 35 тысяч домов остались без электричества.