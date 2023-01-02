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15 минут назад

Звезду «Мстителей» госпитализировали в критическом состоянии

Мария Иванова

Актер из «Мстителей» Джереми Реннер («Соколиный глаз») попал в больницу в «критическом, но стабильном» состоянии после аварии на снегоочистителе. Об этом сообщает Deadline.

Представитель Реннера заявил, что 51-летний актер получил травму в Неваде «после несчастного случая, связанного с непогодой, во время уборки снега.

Актера доставили на вертолете в районную больницу.

Его представитель подчеркнул, что Реннер получает «отличный уход», и его семья находится рядом с ним.

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У Реннера есть дом недалеко от города Рино в районе горы Роуз-Ски-Тахо.

В канун Нового года на этот район, а также большую часть северной Невады обрушился снежный шторм, из-за чего 35 тысяч домов остались без электричества.

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