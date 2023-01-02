Страны коллективного Запада по-прежнему не упускают возможность без каких-либо доказательств и оснований обвинить Москву в любых бедах и происшествиях, пишет обозреватель Тэд Снайдер в статье для The American Conservative.

Тэд Снайдер отметил, что Запад обвиняет Россию в любых ЧП даже в тех случаях, когда есть доказательства непричастности Москвы к тем или иным инцидентам.

Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в 2008 году Россия якобы начала военный конфликт в Грузии. Вместе с тем, пояснил автор статьи, специально созданная комиссия ЕС предоставила факты, свидетельствующие об обратном.

По словам Снайдера, аналогичная история произошла с ракетным обстрелом Польши. Украина и другие государства обвинили в нем Россию до появления официальных результатов расследования, которое показало, что на самом деле снаряды выпустили украинские военные.

Эксперт добавил, что в сентябре 2022 года западные страны дружно проигнорировали заявления России о своей невиновности в взрывах на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Следственные действия показали, что ничто не указывает на вину Москвы в этом ЧП, подчеркнул обозреватель.

«Если это не сделала Россия, то это сделал кто-то из нас. Самый тревожный вопрос 2022 года - это кто взорвал трубопроводы «Северного потока», - резюмировал аналитик.