СМИ: Япония пригласит Зеленского на саммит G7

Власти Японии планируют пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7, который пройдет в мае 2023 года в Хиросиме. Об этом сообщает Nikkei.
В январе 2023 года Япония стала председателем в «Большой семерке» сроком на один год.
В начале января премьер-министр Японии Фумио Кисида начнет визиты в страны G7. Это станет пробой способности Японии к координации перед лицом украинского кризиса и угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на Тайване, отмечает Nikkei.
По данным Nikkei, Зеленского пригласят присоединиться к саммиту в Хиросиме в режиме онлайн.
Летом 2022 года президент Украины уже выступал на саммите G7 онлайн по приглашению Германии.