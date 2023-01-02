СМИ: Япония пригласит Зеленского на саммит G7

Власти Японии планируют пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит G7, который пройдет в мае 2023 года в Хиросиме. Об этом сообщает Nikkei.

В январе 2023 года Япония стала председателем в «Большой семерке» сроком на один год.

В начале января премьер-министр Японии Фумио Кисида начнет визиты в страны G7. Это станет пробой способности Японии к координации перед лицом украинского кризиса и угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на Тайване, отмечает Nikkei.

По данным Nikkei, Зеленского пригласят присоединиться к саммиту в Хиросиме в режиме онлайн.