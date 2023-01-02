В Дубае отменили налог в 30% на продажу алкоголя

Власти Дубая с 1 января 2023 года отменили налог 30% на продажу алкоголя, сообщает AP.

Фото: Stefano Boeri Architetti Stefano Boeri Architetti

Отмечается, что ранее власти Дубая постепенно ослабляли ограничения в отношении алкоголя. В частности, в 2016 году они разрешили дневные продажи алкоголя во время священного для мусульман месяца Рамадан.

Ранее сообщалось что в Министерстве здравоохранения РФ готовы одобрить идею касательно ограничения продажи крепкого спиртного в популярных зонах летнего отдыха.

Как добавил Салагай, в министерстве поддерживают идею по введению ограничения. Речь идет о напитках с содержанием 20% спирта и более.

Предполагается, что ограничения коснутся заведений общепита, находящиеся в зонах отдыха и парках.