В Дубае отменили налог в 30% на продажу алкоголя

Власти Дубая с 1 января 2023 года отменили налог 30% на продажу алкоголя, сообщает AP.
Отмечается, что ранее власти Дубая постепенно ослабляли ограничения в отношении алкоголя. В частности, в 2016 году они разрешили дневные продажи алкоголя во время священного для мусульман месяца Рамадан.
Ранее сообщалось что в Министерстве здравоохранения РФ готовы одобрить идею касательно ограничения продажи крепкого спиртного в популярных зонах летнего отдыха.
Как добавил Салагай, в министерстве поддерживают идею по введению ограничения. Речь идет о напитках с содержанием 20% спирта и более.
Предполагается, что ограничения коснутся заведений общепита, находящиеся в зонах отдыха и парках.
В июне стало известно, что в Госдуме предложили ограничить продажу крепкого алкоголя летом. Помимо рисков для здоровья, парламентарий указал на то, что пьяные граждане в местах отдыха вызывают серьезное недовольство у общественности.