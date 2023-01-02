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29 минут назад

В Дубае отменили налог в 30% на продажу алкоголя

Газета.Ru

Власти Дубая с 1 января 2023 года отменили налог 30% на продажу алкоголя, сообщает AP.

В Дубае отменили налог в 30% на продажу алкоголя
Фото: Stefano Boeri ArchitettiStefano Boeri Architetti

Отмечается, что ранее власти Дубая постепенно ослабляли ограничения в отношении алкоголя. В частности, в 2016 году они разрешили дневные продажи алкоголя во время священного для мусульман месяца Рамадан.

Ранее сообщалось что в Министерстве здравоохранения РФ готовы одобрить идею касательно ограничения продажи крепкого спиртного в популярных зонах летнего отдыха.

Как добавил Салагай, в министерстве поддерживают идею по введению ограничения. Речь идет о напитках с содержанием 20% спирта и более.

Предполагается, что ограничения коснутся заведений общепита, находящиеся в зонах отдыха и парках.

В июне стало известно, что в Госдуме предложили ограничить продажу крепкого алкоголя летом. Помимо рисков для здоровья, парламентарий указал на то, что пьяные граждане в местах отдыха вызывают серьезное недовольство у общественности.

В мире,Минздрав РФ,Госдума,
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