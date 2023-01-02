Японцы впервые за три года пришли ко дворцу императора

В понедельник, 2 января, впервые за три года в Императорском дворце в Токио состоялось мероприятие по случаю Нового года (в 2020-м и 2022 году торжества отменяли из-за коронавируса). Об этом сообщает Nippon.
Перед дворцом собралось множество японцев, а император Нарухито, императрица Масако, их дочь, принцесса Айко и другие члены императорской семьи, включая почетного императора Акихито, вышли на балкон, чтобы поприветствовать людей.
«Я очень рад возможности отпраздновать Новый год со всеми вами здесь спустя три года. Я надеюсь, что 2023 год будет мирным и хорошим годом, хотя могут быть трудности», - сказал собравшимся Нарухито.
Императорская чета появится на публике шесть раз, и ожидается, что всего около 9600 предварительно записавшихся человек посетят дворец в новогодние праздники.
К середине октября Япония отменила большинство ограничений, связанных с коронавирусом. Иностранцы снова получили возможность путешествовать по стране в индивидуальном порядке, а не туристическими группами.
При этом с 30 декабря все прибывающие в Японию из Китая обязаны сдавать анализ на коронавирус. Если результат теста окажется положительным, путешественника отправят на семидневный карантин в специально отведенном для этого учреждении.